Huawei, Android Nougat beta testine başladı

Huawei eskisine göre güncellemeler konusunda biraz daha iyi olmaya başladı. Çinli üretici son olarak Honor 5C için Nougat beta testi başlattı. Beta programına şu anda Hindistan'daki kullanıcılar erişebiliyor.
İlk beta sürümünü 50 kişi test ediyor, ikinci beta sürümünde ise bu sayı ikiye katlanacak. Gerçi bazı yorumlara göre beta testindeki kullanıcı sayısı beklenenden daha fazla olabilir.
Eğer Honor 5C'niz varsa ve NEM- L22 model numarasına sahipse betaya katılma şansınız var. Ancak beta testine girmeden önce telefonun NEM-L22C675B140/ B151 sürümünde olduğundan emin olun. Eğer cihazınız tüm gereksinimleri karşılıyorsa buradan beta programına başvuru yapabilirsiniz.
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merhabalar kolay gelsin daha önce de sormuştum size ama o konu başlığını bulamadım siteniz aktif.ben akıllı telefon almak istiyorum ve uzun bir müddet kullanmak değiştirmek istiyorum daha önce note 3 kullanmıştım memnun kalmıştım.şimdi aklımda iki seçenek var birinci olan huaweı nin üst modeli neyse o ama huawei ısınıyor gibi geldi bana ve değişmek istemediğimden uzun süre alacağım telefonu kararsızım ikinci fikir ise samsung un bin bir buçuk arası iyi idare eder bir telefonu eğer samsung alırsam hangisini tercih etmeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim not:büyük ekran telefonları beğeniyorum :)şimdiden çok teşekkürler biraz karışık oldu ama olumlu olumsuz cevap verirseniz çok sevinirm kolay gelsin:..)cevapla 05.01.2017 13:16
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