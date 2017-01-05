Huawei, Android Nougat beta testine başladı

Hasan Uğur Nayır

Huawei eskisine göre güncellemeler konusunda biraz daha iyi olmaya başladı. Çinli üretici son olarak Honor 5C için Nougat beta testi başlattı. Beta programına şu anda Hindistan'daki kullanıcılar erişebiliyor.

İlk beta sürümünü 50 kişi test ediyor, ikinci beta sürümünde ise bu sayı ikiye katlanacak. Gerçi bazı yorumlara göre beta testindeki kullanıcı sayısı beklenenden daha fazla olabilir.

Eğer Honor 5C'niz varsa ve NEM- L22 model numarasına sahipse betaya katılma şansınız var. Ancak beta testine girmeden önce telefonun NEM-L22C675B140/ B151 sürümünde olduğundan emin olun. Eğer cihazınız tüm gereksinimleri karşılıyorsa buradan beta programına başvuru yapabilirsiniz.