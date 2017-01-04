Asus güncelleme yayınlandı

Asus, ZenWatch 2 ve ZenWatch 3 için güncelleme yayınladı. Yeni yazılım paketi içinde Android güvenlik geliştirmeleri ve performans yükseltmesi var.
Güncellemede güvenlik dışında algoritma doğruluğu geliştiriliyor, ayrıca her iki saatte Bluetooth ve Wi-Fi bağlatısıyla ilgili iyileştirme yapılmış. Tabii ki Asus bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara saat yüzü için yeni temalar sunuyor.
Eğer Asus ZenWatch 2 veya ZenWatch 3 kullanıyorsanız, güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
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güvenlik ve erformans adı ama androidin güncellemeleri genellikle performansı yok eden çok ağır güncelemeler 2 saat güncelleme indirip sonra cihaz kullanılamaz hale geliyor!cevapla 04.01.2017 12:25
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