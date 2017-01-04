Asus güncelleme yayınlandı

Hasan Uğur Nayır

Asus, ZenWatch 2 ve ZenWatch 3 için güncelleme yayınladı. Yeni yazılım paketi içinde Android güvenlik geliştirmeleri ve performans yükseltmesi var.

Güncellemede güvenlik dışında algoritma doğruluğu geliştiriliyor, ayrıca her iki saatte Bluetooth ve Wi-Fi bağlatısıyla ilgili iyileştirme yapılmış. Tabii ki Asus bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara saat yüzü için yeni temalar sunuyor.

Eğer Asus ZenWatch 2 veya ZenWatch 3 kullanıyorsanız, güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.