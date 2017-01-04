| Üye ol | 05 Ocak 2017,Perş
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yayınlandı

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 11:48
Etiketler:
asus Asus ZenWatch 2 Asus Zenwatch 3 ZenWatch 2 zenwatch 3 android google güncelleme
Asus güncelleme yayınlandı

Tayvanlı üretici akıllı saatleri için yeni bir yazılım paketini kullanıcılarla paylaştı.

Hasan Uğur Nayır

, ve için yayınladı. Yeni yazılım paketi içinde Android güvenlik geliştirmeleri ve performans yükseltmesi var.

Güncellemede güvenlik dışında algoritma doğruluğu geliştiriliyor, ayrıca her iki saatte Bluetooth ve Wi-Fi bağlatısıyla ilgili iyileştirme yapılmış. Tabii ki Asus bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara saat yüzü için yeni temalar sunuyor.

Eğer veya ZenWatch 3 kullanıyorsanız, güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
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diego diego

güvenlik ve erformans adı ama androidin güncellemeleri genellikle performansı yok eden çok ağır güncelemeler 2 saat güncelleme indirip sonra cihaz kullanılamaz hale geliyor!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 12:25
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