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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 12:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 12:17
Etiketler:
Sony Xperia XZ Sony X Performance sony sony xperia xperia android güncelleme google Nougat
Sony Xperia XZ için yeni güncelleme yayınlandı

Yeni neler içeriyor? Herhangi bir değişiklik var mı?

Hasan Uğur Nayır

, XZ ve X Performance için yeni bir yayınladı. Bu yazılım paketi aslında sürümü 39.2.A.0.361'den 39.2.A.0.374'e çıkaran küçük çaplı bir hata tespit güncellemesi. İçeriğinde pek bir değişiklik yok.

Japon teknoloji devi aralık ayı başında XZ ve X Performance için güncellemesini yayınlamıştı. Büyük Nougat güncellemesi içinde 'in aralık ayı güvenlik düzeltmeleri de yer alıyordu.

Bu yeni minik güncellemenin OTA yoluyla gelmesi biraz zaman alabilir. Bölgeden bölgeye göre fark olabiliyor. Zaten telefonunuz yeni yazılım paketini aldığı gibi size bildirecektir, ancak arada sırada Ayarlar>Yazılım Güncelleme kısmından kendiniz de kontrol edebilirsiniz.
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