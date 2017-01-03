Sony Xperia XZ için yeni güncelleme yayınlandı

Hasan Uğur Nayır

Sony, Xperia XZ ve X Performance için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu yazılım paketi aslında sürümü 39.2.A.0.361'den 39.2.A.0.374'e çıkaran küçük çaplı bir hata tespit güncellemesi. İçeriğinde pek bir değişiklik yok.

Japon teknoloji devi aralık ayı başında XZ ve X Performance için Nougat güncellemesini yayınlamıştı. Büyük Nougat güncellemesi içinde Android'in aralık ayı güvenlik düzeltmeleri de yer alıyordu.

Bu yeni minik güncellemenin OTA yoluyla gelmesi biraz zaman alabilir. Bölgeden bölgeye göre fark olabiliyor. Zaten telefonunuz yeni yazılım paketini aldığı gibi size bildirecektir, ancak arada sırada Ayarlar>Yazılım Güncelleme kısmından kendiniz de kontrol edebilirsiniz.