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'tan itirafı

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 15:49
Etiketler:
microsoft Windows 10 Chris Capossela
Microsoft'tan Windows 10 itirafı

Hani siz bir yüklemeyi iptal etmek istersiniz, ama aslında isteğiniz o kadar da önemli değildir.

Mahmut Saral

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini teknolojiseverlere birçok farklı seçenekle sunmuştu. İndirimli satışlar, eski Windows sürümlerinden 'a ücretsiz geçişler ve dahası...

Ama bir nokta vardı, ki o da 'un tüm Windows kullanıcılarının eninde sonunda Windows 10'a geçmelerini istemesi. İşte bu, birçok kullanıcı tarafından bir dayatma olarak görülüyordu. Hala eski Windows sürümlerini kullanan çok fazla sayıda teknolojisever var ve şimdi de gelelim yeni haberimize.

Microsoft'un önemli isimlerinden Chris Capossela, geçtiğimiz günlerde Windows Weekly'ye konuştu ve Windows 10'a geçiş süreci hakkında da görüşlerini paylaştı. Capossela, insanların Windows 10'a geçiş yapmasının güncellik ve güvenlik unsurları sebebiyle önemli olduğunu belirtirken bazı noktalarda fazla agresif davrandıklarını da itiraf etti. Yine de bu süreçte iyi işler yaptıklarını düşünen Capossela, bu süreç sonunda birçok yeni şey öğrendiklerini de dile getirdi.

Bakalım bu sürecin Microsoft'un teknolojiseverler ile olan iletişimine katkısı olacak mı...
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