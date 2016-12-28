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Bu 13 yıl boyunca aşamasında kaldı

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 15:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 15:11
Etiketler:
handbrake Mac windows ubuntu macOS apple microsoft beta yazılım uygulama
Bu uygulama 13 yıl boyunca beta aşamasında kaldı

Video dönüştürme sının tam sürümü yıllar sonra çıktı.

Hasan Uğur Nayır

, 13 yıldan fazla süredir sürümündeydi. nın 1.0 tam sürümü nihayet yayınlandı. , , ve diğer platformlar için ücretsiz olarak indirilen HandBrake 1.0, videoları neredeyse herhangi bir formattan kolay şekilde, yaygın modern codec bileşenlerine dönüştürmeyi sağlıyor. altyazı desteği, kod dönüştürme motoru ve TV, iPhone ve iPad gibi cihazlar için yerleşik hazır ayarları ile videoları özel donanımlar için optimize etmeyi kolaylaştırıyor.

HandBrake'in beta sürümü, Mac'lerde yerleşik DVD sürücüsü varken çıkmıştı. Gerçekten uzun bir zaman oldu. Uygulamanın açık kaynak kodlu olduğunu da belirtelim.

Şu anda Mac platformunda HandBrake indirmeleri imzalanmış değil, yazılımı tanımlanmamış bir geliştiriciden geldiği şekilde işaretliyor. Uygulamayı Mac'te indirip, kurmak için Gatekeeper ayarlarında değişiklik yapmanız lazım. Yani güvenlik ayarlarında bilinmeyen geliştiriciden gelen uygulamaya izin vermek gerekiyor.

HandBrake uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
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