Bu uygulama 13 yıl boyunca beta aşamasında kaldı

Hasan Uğur Nayır

HandBrake, 13 yıldan fazla süredir beta sürümündeydi. Uygulamanın 1.0 tam sürümü nihayet yayınlandı. Mac, Windows, Ubuntu ve diğer platformlar için ücretsiz olarak indirilen HandBrake 1.0, videoları neredeyse herhangi bir formattan kolay şekilde, yaygın modern codec bileşenlerine dönüştürmeyi sağlıyor. Yazılım altyazı desteği, kod dönüştürme motoru ve Apple TV, iPhone ve iPad gibi cihazlar için yerleşik hazır ayarları ile videoları özel donanımlar için optimize etmeyi kolaylaştırıyor.

HandBrake'in beta sürümü, Mac'lerde yerleşik DVD sürücüsü varken çıkmıştı. Gerçekten uzun bir zaman oldu. Uygulamanın açık kaynak kodlu olduğunu da belirtelim.

Şu anda Mac platformunda HandBrake indirmeleri imzalanmış değil, macOS yazılımı tanımlanmamış bir geliştiriciden geldiği şekilde işaretliyor. Uygulamayı Mac'te indirip, kurmak için Gatekeeper ayarlarında değişiklik yapmanız lazım. Yani güvenlik ayarlarında bilinmeyen geliştiriciden gelen uygulamaya izin vermek gerekiyor.

HandBrake uygulamasını buradan indirebilirsiniz.