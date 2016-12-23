Apple yaptığı hatayı yeni güncellemeyle telafi edecek

Hasan Uğur Nayır

Apple, geliştiriciler için watchOS 3.1.3 sürümünün ilk betasını yayınladı. Geliştirici hesabı olanlar, beta sürümünü iPhone'daki Watch uygulamasında Genel> Yazılım Güncellemesi sekmesinden indirebilir.

watchOS 3.1.3 betası, Apple tarafından geri çekilmiş olan 3.1.1 güncellemesinden bir hafta sonra yayınlandı. 3.1.1 güncellemesi bazı Apple Watch'ları kullanılmaz hale getiren bir güncelleme oldu. Bu yüzden Apple hiç zaman kaybetmeden 3.1.1'i geri çekti. Şirketin 3.1.2 sürümünü de neden es geçtiği belli değil.

Apple'ın sürüm notlarında watchOS 3.1.3 hakkında detay vermemiş. Yüksek ihtimalle hataları düzelten ve altyapıyı düzene sokan bir güncelleme. Yeniliklerle ilgili bir şeyler öğrendiğimizde sizlerle paylaşacağız.