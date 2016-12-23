| Üye ol | 23 Aralık 2016,Cuma
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yaptığı hatayı yeni güncellemeyle telafi edecek

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 10:41
Etiketler:
apple apple watch Apple Watch Series 2 watchOS watchOS 3.1.3 watchOS 3.1.1 watchOS 3.1.2
Apple yaptığı hatayı yeni güncellemeyle telafi edecek

3.1.3 beta 1 yayınlandı. Watch'un yeni yazılım güncellemesi neleri değiştirecek?

Hasan Uğur Nayır

, geliştiriciler için watchOS 3.1.3 sürümünün ilk betasını yayınladı. Geliştirici hesabı olanlar, beta sürümünü iPhone'daki Watch uygulamasında Genel> Yazılım Güncellemesi sekmesinden indirebilir.

3.1.3 betası, Apple tarafından geri çekilmiş olan 3.1.1 güncellemesinden bir hafta sonra yayınlandı. 3.1.1 güncellemesi bazı 'ları kullanılmaz hale getiren bir güncelleme oldu. Bu yüzden Apple hiç zaman kaybetmeden 3.1.1'i geri çekti. Şirketin 3.1.2 sürümünü de neden es geçtiği belli değil.

Apple'ın sürüm notlarında hakkında detay vermemiş. Yüksek ihtimalle hataları düzelten ve altyapıyı düzene sokan bir güncelleme. Yeniliklerle ilgili bir şeyler öğrendiğimizde sizlerle paylaşacağız.

watchOS 3.1.1 güncellemesi bazı Apple Watch'ları kullanılmaz hale getirdi!
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