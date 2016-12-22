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Instagram'da gizli nasıl kaydedilir?

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 14:30
Etiketler:
instagram kaydet resim fotoğraf ipucu
Instagram'da gizli fotoğraf nasıl kaydedilir?

Kendi özel arşivinizi oluşturun ve yalnızca siz görün.

Mahmut Saral

Instagram'a son dönemde eklenen yeni özelliklerden bir tanesi de, kendi arşiviniz için paylaşılan ları kolaylıkla kaydedebilmeniz. Böylelikle tiğiniz fotoğrafları daha sonra kontrol edebiliyor ve bunları yalnzca siz görebiliyorsunuz.

Oldukça basit bir süreç var. Hemen li olarak gösterelim:

İlk görsel: Artık fotoğrafların sağ yan tarafında bu ibareyi göreceksiniz. Eğer dokunursanız bu, "kaydedildi" anlamına geliyor.

İkinci görsel: Profil sayfanızda aynı simgeye dokunarak kendinize özel olarak kaydettiğiniz tüm fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Üçüncü görsel: Evet, bu kaydettiklerinizi yalnızca siz görebilirsiniz.

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