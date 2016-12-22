Instagram'da gizli fotoğraf nasıl kaydedilir?

Instagram'a son dönemde eklenen yeni özelliklerden bir tanesi de, kendi arşiviniz için paylaşılan fotoğrafları kolaylıkla kaydedebilmeniz. Böylelikle kaydettiğiniz fotoğrafları daha sonra kontrol edebiliyor ve bunları yalnzca siz görebiliyorsunuz.

Oldukça basit bir süreç var. Hemen resimli olarak gösterelim:

İlk görsel: Artık fotoğrafların sağ yan tarafında bu ibareyi göreceksiniz. Eğer dokunursanız bu, "kaydedildi" anlamına geliyor.

İkinci görsel: Profil sayfanızda aynı simgeye dokunarak kendinize özel olarak kaydettiğiniz tüm fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Üçüncü görsel: Evet, bu kaydettiklerinizi yalnızca siz görebilirsiniz.