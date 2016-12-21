macOS Sierra'nın yeni güncellemesi yolda

Hasan Uğur Nayır

Apple beta sürecinde hız kesmeden devam ediyor. Şirket iOS 10.2.1 beta 2'le birlikte macOS Sierra 10.12.3 beta 2'yi de yayınladı. Yeni beta güncellemesi şimdilik geliştiricilerle paylaşıldı. Geliştirici hesabı olan kullanıcılar, yeni Sierra güncellemesini Mac'lerine yükleyebilir. Baştan uyarayım, eğer beta sürümünü kullanmak isterseniz, yedeklerinizi baştan almayı unutmayın. Beta yüklüyken yedek alır ve eski sürüme geri dönerseniz, yedekleriniz eski macOS sürümüyle çakışabilir.

10.12.3 beta 2'nin yenilikleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Sürüm notlarında ise güncellemenin performansı ve stabiliteyi artırdığı, güvenliği yükselttiği belirtilmiş. Görünüşte veya arayüzde bir fark yok. iOS 10.2.1 ve macOS Sierra 10.12.3'ün public beta sürümlerinin çıkmasıyla birlikte kullanıcılar yenilikleri keşfedebilir.