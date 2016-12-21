| Üye ol | 22 Aralık 2016,Perş
  • kategori seçin
  • ara

'nın yeni si yolda

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 21.12.2016, 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 10:48
Etiketler:
apple macOS Sierra Sierra iOS iOS 10.2.1 macOS Sierra 10.12.3 10.12.3 beta güncelleme
macOS Sierra'nın yeni güncellemesi yolda

2 yayınlandı. hangi noktalara odaklandı?

Hasan Uğur Nayır

sürecinde hız kesmeden devam ediyor. Şirket 10.2.1 beta 2'le birlikte macOS Sierra 10.12.3 beta 2'yi de yayınladı. Yeni beta si şimdilik geliştiricilerle paylaşıldı. Geliştirici hesabı olan kullanıcılar, yeni güncellemesini Mac'lerine yükleyebilir. Baştan uyarayım, eğer beta sürümünü kullanmak isterseniz, yedeklerinizi baştan almayı unutmayın. Beta yüklüyken yedek alır ve eski sürüme geri dönerseniz, yedekleriniz eski sürümüyle çakışabilir.

beta 2'nin yenilikleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Sürüm notlarında ise güncellemenin performansı ve stabiliteyi artırdığı, güvenliği yükselttiği belirtilmiş. Görünüşte veya arayüzde bir fark yok. ve macOS 10.12.3'ün public beta sürümlerinin çıkmasıyla birlikte kullanıcılar yenilikleri keşfedebilir.

iOS 10.2.1 beta 2 çıktı
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Yazılım Toplam kayıt: 1613
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın