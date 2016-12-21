iOS 10.2.1 beta 2 çıktı

Hasan Uğur Nayır

Apple, 10.2.1 güncellemesinin 2. beta sürümünü yayınlandı. Eğer geliştirici hesabınız varsa, Apple geliştirici portalından yeni betayı indirebilirsiniz. Beta 1'i yüklediyseniz, OTA yoluyla beta 2'yi almış olmanız lazım.

Gelelim asıl bizi ilgilendiren kısma yani değişikliklere. Sürüm notlarına bakarsak geliştiricilere yönelik fark var. SKNode yöntemleri ve özellikleriyle alakalı bir takım değişiklikler var. TV uygulaması da silindikten sonra geri yüklenmiyor. TV uygulaması 10.2'le birlikte Amerikalı kullanıcılar için yayınlanmıştı. Kısaca beta 2'de son kullanıcıya yönelik bir fark görünmüyor, en azından Apple'ın beta 2 açıklamalarında yer verilmemiş.

10.2.1 sürümü yapı numarasında ufak bir değişiklik var, bu değişiklik, güncellemenin küçük kapsamlı olduğunu ve daha çok performans artışı ve hata düzeltmelerini kapsadığını ortaya koyuyor. Eğer 10.2.1 beta 2'de yenilikler keşfedilirse sizlerle paylaşacağız.