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10.2.1 çıktı

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 10:06
Etiketler:
apple iOS iOS 10.2.1 beta 2 beta 1 beta güncelleme yazılım
iOS 10.2.1 beta 2 çıktı

Yeni sistem sindeki farklılıklar nedir? Değişen herhangi bir nokta var mı?

Hasan Uğur Nayır

, 10.2.1 güncellemesinin 2. beta sürümünü yayınlandı. Eğer geliştirici hesabınız varsa, Apple geliştirici portalından yeni yı indirebilirsiniz. 'i yüklediyseniz, OTA yoluyla 'yi almış olmanız lazım.

Gelelim asıl bizi ilgilendiren kısma yani değişikliklere. Sürüm notlarına bakarsak geliştiricilere yönelik fark var. SKNode yöntemleri ve özellikleriyle alakalı bir takım değişiklikler var. TV uygulaması da silindikten sonra geri yüklenmiyor. TV uygulaması 10.2'le birlikte Amerikalı kullanıcılar için yayınlanmıştı. Kısaca beta 2'de son kullanıcıya yönelik bir fark görünmüyor, en azından Apple'ın beta 2 açıklamalarında yer verilmemiş.

10.2.1 sürümü yapı numarasında ufak bir değişiklik var, bu değişiklik, nin küçük kapsamlı olduğunu ve daha çok performans artışı ve hata düzeltmelerini kapsadığını ortaya koyuyor. Eğer 10.2.1 beta 2'de yenilikler keşfedilirse sizlerle paylaşacağız.

iOS 10.2.1 güncellemesi neleri değiştiriyor?
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Mert Mert

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cevapla 22.12.2016 15:34
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