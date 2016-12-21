Apple daha fazla dayanamadı ve kapattı!

Hasan Uğur Nayır

Her yeni iOS sürümünün yayınlanmasından sonra, eski iOS sürümüne geri dönüş için imzalar açılır. Yeni güncellemeden memnun olmayan kullanıcılar böylelikle eski iOS sürümünü tekrardan geri yükleyebilir. Bir süre sonra imzalar kapartılır ve eski iOS'u yeniden yükleme imkanı olmaz. Bu döngü yıllardır bu şekilde işliyor. Aynısı iOS 10.1.1 ve 10.2 için de geçerli oldu.

Eğer 10.2'yi iOS cihazınıza yüklediyseniz ve güncellemeden herhangi bir şekilde memnun kalmadıysanız, artık 10.1.1'e geri dönme imkanınız yok. Apple dönüş yolunu kapadı, yani imzaları kapadı. 10.2 çıktıktan neredeyse 10 gün sonra imzaların aktifliği alındı. Bundan sonra 10.2 ile yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Apple'ın da imzaların açık durma süresi politikası belli değil. Bazen 10 gün, bazen 20 gün bazen ise daha kısa süre imzaları açık bırakabiliyor.

Diğer yandan iOS 10.2.1 güncellemesi de yolda. Yeni güncellemenin beta 2 sürümü yayınlandı. Detaylar için buraya bakabilirsiniz.