Apple'dan Tim Cook, artırılmış gerçeklik hakkında heyecanlı

Cook, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin çok önemli, eğlenceli ve birçok insanın hayatını çok daha kolaylaştırabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor. Üstelik, bu teknolojilerin kısıtlı bir kitleye yönelik değil, aksine, tıpkı akıllı telefonlar gibi herkese yönelik olarak kullanılabileceğini bildiriyor. Cook, örnek olarak da Apple iPhone telefonlarının sadece belli bir kesime yönelik değil, herkese yönelik olarak hazırlandığını da ekliyor.

Apple'ın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine araştırmalar yaptığı biliniyor. Bilinmeyen ise, bu açıklamaların ardından Apple'ın teknolojiseverlere nasıl çözümler sunacağı...