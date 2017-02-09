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Rift kullanıcılarına sesli desteği

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 11:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 11:09
Etiketler:
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Oculus Rift kullanıcılarına sesli arama desteği

Son günlerde mahkeme haberleriyle gündeme gelen , bu kez dikkat çekici bir güncellemeyle karşımızda.

Mahmut Saral

Oculus VR şirketinin hazırladığı seti Oculus Rift, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir güncelleme alacak. Gelen bilgilere göre Oculus Voice özelliği, şu an bazı kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

, sesli komutlarınızı algılayabiliyor ve böylelikle mağazada gezerken oyun ve uygulama aramaları yapmanızı kolaylaştırıyor. Normalde bu ların can sıkıcı ve dakikalar sürdüğü belirtilirken, Oculus Voice sayesinde birkaç saniyede sonuca ulaşılabiliyor.

Facebook'un sahibi olduğu Oculus mahkemede suçlu bulundu. Oculus Rift satışları durdurulabilir
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