Oculus Rift kullanıcılarına sesli arama desteği

Oculus VR şirketinin hazırladığı sanal gerçeklik seti Oculus Rift, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir güncelleme alacak. Gelen bilgilere göre Oculus Voice özelliği, şu an bazı Oculus kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Oculus Voice, sesli komutlarınızı algılayabiliyor ve böylelikle mağazada gezerken oyun ve uygulama aramaları yapmanızı kolaylaştırıyor. Normalde bu aramaların can sıkıcı ve dakikalar sürdüğü belirtilirken, Oculus Voice sayesinde birkaç saniyede sonuca ulaşılabiliyor.