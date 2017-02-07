Kodlama dehası John Carmack, PC'ye format atmayı bilmiyor mu(!)

ZeniMax Media, Oculus firmasının hazırladığı Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünde kendilerine ait kodların izinsiz kullanıldığından söz etmiş, eski çalışanlarından John Carmack'ı da suçlamıştı. Detaylar için tıklayın.

Hatta John Carmack'ın şirketten ayrılmadan önce şirket PC'sindeki tüm verileri sildiğinden, bunu yapmadan önce de "Bunu nasıl yapabilirim?" gibisinden Google'da aratma yaptığından da söz edildi. ZeniMax'in söylediğine göre bu durumu bir uzman yardımıyla tespit etmişler.

John Carmack ise, adil bir mahkeme olmadığı görüşünde ve aleyhindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmayı sürdürüyor. Carmack, Facebook hesabında da bir açıklama paylaştı ve haksızlığa uğradıkları dile getirdi.

Şimdi bir de PCGamer haberi geldi ve sadece bir noktaya dikkat çekiliyor. PCGamer yazarlarından Andy Chalk, hazırladığı haberinde kısaca diyor ki, "Ne yani, bir kod dehası, koskoca John Carmack, bilgisayarının sabit diskini temizlemek için Google'da aratma yapmaya ihtiyaç mı duyacak? Bu sizce de tuhaf değil mi?"

Dava sonucunda Oculus, ZeniMax'e 500 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edildi. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmeler olacak mı...