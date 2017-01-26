Zuckerberg duyurdu. Android'in yaratıcılarından Hugo Barra, Oculus'a katıldı

Bugün oldukça heyecan verici bir haber geldi. Bildiğiniz gibi Android ekosisteminin yaratıcılarından olan Hugo Barra, bir süre önce Xiaomi firmasından ayrılmıştı. Şimdi de Barra'nın yeni durağı belli oldu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Hugo Barra ile anlaşmaya vardıklarını ve bundan sonra Oculus VR firmasının sanal gerçeklik çalışmalarında Hugo Barra'nın da ciddi roller üstleneceğini bildirdi.

Oculus takımı, daha önce de programlama efsanelerinden John Carmack'ı tam zamanlı olarak ekibe dahil etmişti. Bakalım bundan sonrasında Oculus'ta neler olacak...