Yeni Xbox konsolu Scorpio, PlayStation VR'dan daha iyi VR deneyimi sunabilir

Şu sıralar yeni nesil konsol pazarında Sony PlayStation VR fırtınası esiyorken Microsoft ise henüz bir hamle yapmış değil. Tabii sosyal medyada arada atışmalar da oluyor, ama önümüzdeki dönemlerde rekabet kızışacak gibi.

Genellikle söylentiler, Microsoft'un VR ile çok da ilgilenmediği, odak noktasında AR yani Artırılmış Gerçeklik'i barındırdığı yönünde. Yeni gelen kesin olmayan bilgiler ise, firmanın sanal gerçekliği de fazlasıyla önemsediği yönünde.

TechnoBuffalo'daki bilgilere göre Microsoft, Xbox Scorpio için "Gerçek 4K oyun deneyimi ve gelişmiş VR deneyimi sunan oyun konsolu" tanımını yapıyor. Scorpio için daha önce de "Tüm zamanların en güçlü oyun konsolu" yakıştırması yapılıyordu.

Xbox Scorpio'nun bu sene içinde raflarda olması bekleniyor. Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.