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Yeni konsolu Scorpio, 'dan daha iyi VR deneyimi sunabilir

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 16:35
Etiketler:
Xbox Scorpio microsoft sony PlayStation VR PS4 Pro xbox
Yeni Xbox konsolu Scorpio, PlayStation VR'dan daha iyi VR deneyimi sunabilir

Fırtına öncesi sessizlik mi?

Mahmut Saral

Şu sıralar yeni nesil konsol pazarında Sony PlayStation VR fırtınası esiyorken Microsoft ise henüz bir hamle yapmış değil. Tabii sosyal medyada arada atışmalar da oluyor, ama önümüzdeki dönemlerde rekabet kızışacak gibi.

Genellikle söylentiler, 'un VR ile çok da ilgilenmediği, odak noktasında AR yani Artırılmış Gerçeklik'i barındırdığı yönünde. Yeni gelen kesin olmayan bilgiler ise, firmanın sanal gerçekliği de fazlasıyla önemsediği yönünde.

TechnoBuffalo'daki bilgilere göre Microsoft, için "Gerçek 4K oyun deneyimi ve gelişmiş VR deneyimi sunan oyun konsolu" tanımını yapıyor. Scorpio için daha önce de "Tüm zamanların en güçlü oyun konsolu" yakıştırması yapılıyordu.

Scorpio'nun bu sene içinde raflarda olması bekleniyor. Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

Sony PlayStation VR inceleme
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