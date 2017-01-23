| Üye ol | 23 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'da 360 derece keyfi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 23.01.2017, 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 12:18
Etiketler:
sony PS VR PlayStation VR sanal gerçeklik youtube
PlayStation VR'da 360 derece YouTube keyfi

Oturduğunuz yerden yolculuğa çıkın.

Mahmut Saral

Sony'nin gözlüğü PlayStation VR, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Cihaz için şimdiden birçok oyun da satışa sunulmuş durumda. Öte yandan 3. parti yazılımsal destekler de geliyor. Örneğin YouTube'dan.

, artık YouTube'daki 360 derecelik videoları izlemenize imkan sunuyor. Böylelikle odanızdan, hatta oturduğunuz yerden bile bir anda dünyanın çok farklı noktalarına adım atabilir, kendinizi farklı evrenlerde bulabilirsiniz.

Eğer 'a sahipseniz, PlayStation'daki uygulamasına göz atmayı ihmal etmeyin.

Sony PlayStation VR inceleme
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Sanal Gerçeklik Toplam kayıt: 95
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın