PlayStation VR'da 360 derece YouTube keyfi

Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Cihaz için şimdiden birçok oyun da satışa sunulmuş durumda. Öte yandan 3. parti yazılımsal destekler de geliyor. Örneğin YouTube'dan.

PlayStation VR, artık YouTube'daki 360 derecelik videoları izlemenize imkan sunuyor. Böylelikle odanızdan, hatta oturduğunuz yerden bile bir anda dünyanın çok farklı noktalarına adım atabilir, kendinizi farklı evrenlerde bulabilirsiniz.

Eğer PS VR'a sahipseniz, PlayStation'daki YouTube uygulamasına göz atmayı ihmal etmeyin.