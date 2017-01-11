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, gözlük yapmıyor. Peki ne yapıyor?

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 17:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 17:35
Etiketler:
apple microsoft HoloLens VR sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik iphone 8 zeiss
Apple, VR gözlük yapmıyor. Peki ne yapıyor?

'den önce iddialı bir başlangıç olabilir.

Mahmut Saral

2017 yılı Apple için önceki yıllara kıyasla farklı bir anlam taşıyor. Zira bu sene, iPhone serisinin 10. yılı ve 'ın iPhone 8'de radikal değişiklikler yapması bekleniyor. Tabii hepsi bu değil. Apple Car ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojileri için de çalışmaların olduğu söyleniyor.

Birçok sanayi analisti, Apple'ın bu haziran ayında gerçekleştirilecek olan World Wide Developers Conference etkinliğinde üzerine açıklamalar yapmasını, hatta yeni bir ürün tanıtmasını bekliyor.

Hatta Zeiss firmasında çalışan ve ismi verilmeyen biri, Apple ve Carl 'in artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine ortak çalışmalar yürüttüğünü doğruluyor. Bu çalışmalara belki de 'le de destek verilecek.

Virtual Reality, yani ise, Apple'ın gündeminde yok. Zaten Apple yetkilileri daha önce verdikleri röportajlarda da bu konuya soğuk baktıklarını bildirmişti. Öte yandan Google Glass gibi ürünler de Apple'ın tercihi olmamıştı. Bakalım bizi gerçekte neler bekliyor...

Microsoft HoloLens böyle çalışıyor

Google Glass'ı kullandık ve konuşuyoruz
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