Apple, VR gözlük yapmıyor. Peki ne yapıyor?

2017 yılı Apple için önceki yıllara kıyasla farklı bir anlam taşıyor. Zira bu sene, iPhone serisinin 10. yılı ve Apple'ın iPhone 8'de radikal değişiklikler yapması bekleniyor. Tabii hepsi bu değil. Apple Car ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojileri için de çalışmaların olduğu söyleniyor.

Birçok sanayi analisti, Apple'ın bu haziran ayında gerçekleştirilecek olan World Wide Developers Conference etkinliğinde artırılmış gerçeklik üzerine açıklamalar yapmasını, hatta yeni bir ürün tanıtmasını bekliyor.

Hatta Zeiss firmasında çalışan ve ismi verilmeyen biri, Apple ve Carl Zeiss'in artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine ortak çalışmalar yürüttüğünü doğruluyor. Bu çalışmalara belki de iPhone 8'le de destek verilecek.

Virtual Reality, yani sanal gerçeklik ise, Apple'ın gündeminde yok. Zaten Apple yetkilileri daha önce verdikleri röportajlarda da bu konuya soğuk baktıklarını bildirmişti. Öte yandan Google Glass gibi ürünler de Apple'ın tercihi olmamıştı. Bakalım bizi gerçekte neler bekliyor...