VR gözlüklerle yetişkin filmlerinin izlenme oranları artıyor

Sanal gerçeklik gözlükleri yalnızca bilgisayarlar ve konsollarda değil, aynı zamanda akıllı telefonlarda da bir süredir kullanılıyor. Konserler, kısa filmler ve oyunlar, milyonlarca kullanıcı için eğlence kaynağı oldu denebilir. Bir de işin yetişkinlere özel boyutu var.

Yetişkinlere yönelik içerikler sunan bir internet sitesi, 2016 yılına dair bir araştırma yaptı. Tabii araştırmada VR gözlüklerin de önemi büyük.

Araştırmaya göre 2016 yılında birçok kişi, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla yetişkin videoları izlemiş. Sadece bu sitede VR destekli videolar 38 milyondan fazla kez aratılmış. Üstelik, sitede VR teknolojilerine destek veren yaklaşık 2 bin filmin olduğu bildiriliyor. Yetkililer, 2017 yılında VR gözlüklerle bu tip filmlerin izlenme oranlarında artışlar beklediklerini de ekliyor.

İşte 2016 yılında VR gözlükler ile en çok yetişkin videoları izlenen 10 ülke:

1. Çin

2. Tayland

3. Hong Kong

4. Filipinler

5. Norveç

6. Finlandiya

7. Brezilya

8. Vietnam

9. Mısır

10. Şili