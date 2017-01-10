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lerle yetişkin filmlerinin izlenme oranları artıyor

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 17:09
Etiketler:
porno yetişkin filmi VR gözlük VR sanal gerçeklik araştırma mobil
VR gözlüklerle yetişkin filmlerinin izlenme oranları artıyor

Sanal gerçekliğin kullanıldığı alanlar ilginçleşiyor.

Mahmut Saral

Sanal gerçeklik gözlükleri yalnızca bilgisayarlar ve konsollarda değil, aynı zamanda akıllı telefonlarda da bir süredir kullanılıyor. Konserler, kısa filmler ve oyunlar, milyonlarca kullanıcı için eğlence kaynağı oldu denebilir. Bir de işin yetişkinlere özel boyutu var.

Yetişkinlere yönelik içerikler sunan bir internet sitesi, 2016 yılına dair bir yaptı. Tabii araştırmada VR gözlüklerin de önemi büyük.

Araştırmaya göre 2016 yılında birçok kişi, gözlükleri aracılığıyla yetişkin videoları izlemiş. Sadece bu sitede destekli videolar 38 milyondan fazla kez aratılmış. Üstelik, sitede VR teknolojilerine destek veren yaklaşık 2 bin filmin olduğu bildiriliyor. Yetkililer, 2017 yılında lerle bu tip filmlerin izlenme oranlarında artışlar beklediklerini de ekliyor.

İşte 2016 yılında VR gözlükler ile en çok yetişkin videoları izlenen 10 ülke:

1. Çin

2. Tayland

3. Hong Kong

4. Filipinler

5. Norveç

6. Finlandiya

7. Brezilya

8. Vietnam

9. Mısır

10. Şili
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Deadspace Deadspace

Mısır'a bak çakal gibi girmiş içeri :D

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 22:10
türkiye türkiye

türkiye insanların çoğu vr gözlükten habersiz yoksa ilk sırada türkiye olurdu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.01.2017 18:21
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