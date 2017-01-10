VR gözlüklerle yetişkin filmlerinin izlenme oranları artıyor

Sanal gerçeklik gözlükleri yalnızca bilgisayarlar ve konsollarda değil, aynı zamanda akıllı telefonlarda da bir süredir kullanılıyor. Konserler, kısa filmler ve oyunlar, milyonlarca kullanıcı için eğlence kaynağı oldu denebilir. Bir de işin yetişkinlere özel boyutu var.
Yetişkinlere yönelik içerikler sunan bir internet sitesi, 2016 yılına dair bir araştırma yaptı. Tabii araştırmada VR gözlüklerin de önemi büyük.
Araştırmaya göre 2016 yılında birçok kişi, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla yetişkin videoları izlemiş. Sadece bu sitede VR destekli videolar 38 milyondan fazla kez aratılmış. Üstelik, sitede VR teknolojilerine destek veren yaklaşık 2 bin filmin olduğu bildiriliyor. Yetkililer, 2017 yılında VR gözlüklerle bu tip filmlerin izlenme oranlarında artışlar beklediklerini de ekliyor.
İşte 2016 yılında VR gözlükler ile en çok yetişkin videoları izlenen 10 ülke:
1. Çin
2. Tayland
3. Hong Kong
4. Filipinler
5. Norveç
6. Finlandiya
7. Brezilya
8. Vietnam
9. Mısır
10. Şili
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Mısır'a bak çakal gibi girmiş içeri :Dcevapla 10.01.2017 22:10
türkiye insanların çoğu vr gözlükten habersiz yoksa ilk sırada türkiye olurdu.cevapla 10.01.2017 18:21
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