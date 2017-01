PlayStation VR'ın Türkiye çıkış tarihi ve satış fiyatı

PlayStation VR, 24 Ocak'ta Türkiye'de!

PlayStation VR, 1.699 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla 24 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.

Geniş çeşitlilikte oyun ve sanal gerçeklik deneyimi yelpazesi sunan PS VR Sistemi, Sony Center, Teknosa, Vatan, MediaMarkt, OverGame ve D&R mağazalarında satılacak. Aynı tarihte satışına başlanacak PS VR oyunlarının tavsiye edilen satış fiyatları ise 79 TL ile 229 TL arasında değişiyor.

PS VR uyumlu oyunlardan Until Dawn: Rush Of Blood, Hustle Kings VR ve Super Stardust Ultra VR 79 TL, VR Worlds ve Driveclub VR 149 TL, Battlezone, Eve Valkyrie, Robinson: The Journey ve RIGS ise 229 TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla oyun severlerle buluşacak.