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VR'ın ve fiyatı açıklandı!

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 16:59
Etiketler:
sony playstation PlayStation VR türkiye çıkış tarihi türkiye fiyatı sanal gerçeklik
PlayStation VR'ın Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı!

Oyun tutkunlarının ve hayranlarının beklediği 'ın sonunda ve fiyatı açıklandı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'nin PlayStation oyun konsolu için özel geliştirdiği PlayStation VR, oyun tutkunlarına en gerçekçi oyun deneyimini yaşatmak için geliştirildi. Başarılı gözlüğünün kısa bir süre içerisinde Türkiye'de satışa çıkacağını zaten biliyorduk ancak fiyat ve kesin çıkış tarihi hala açıklanmamıştı.

Bugün bu konular da açıklığa kavuştu. PlayStation Türkiye bugün resmi sosyal medya hesaplarından VR'ın ve fiyatını açıkladı.

PlayStation VR ne zaman çıkıyor?

Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation VR, 24 Ocak itibarıyla ülkemizde resmi satış kanalları üzerinden satışa sunulmuş olacak.

PlayStation VR Türkiye fiyatı

Öte yandan yine bugün verilen bilgilere göre 'ın ise 1.699 TL olacak!

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