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Oculus, te göz takibi sistemi kuruyor

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 14:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 14:42
Etiketler:
The Eye Tribe Oculus Rift facebook VR sanal gerçeklik
Oculus, sanal gerçeklikte göz takibi sistemi kuruyor

, sahibi olduğu firması için yeni bir satın alım gerçekleştirdi.

Mahmut Saral

TechnoBuffalo'da yer alan bilgilere göre firma, The Eye Tribe isimli kuruluşu bünyesine kattı. Satın almanın ne kadara gerçekleştirildiği belirtilmedi. , te göz hareketleri ve bu hareketlerin takibi üzerine çalışmalar yürütüyor. Dolayısıyla daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi mümkün.

Bu satın almayla birlikte Oculus'un gelecekteki ürünlerinin daha da iddialı bir konuma ulaşması bekleniyor. Belki de ocak ayında düzenlenecek CES 2017'de yeni bir ürün duyurusu gelir?

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