Oculus, sanal gerçeklikte göz takibi sistemi kuruyor

TechnoBuffalo'da yer alan bilgilere göre firma, The Eye Tribe isimli kuruluşu bünyesine kattı. Satın almanın ne kadara gerçekleştirildiği belirtilmedi. The Eye Tribe, sanal gerçeklikte göz hareketleri ve bu hareketlerin takibi üzerine çalışmalar yürütüyor. Dolayısıyla daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi mümkün.

Bu satın almayla birlikte Oculus'un gelecekteki ürünlerinin daha da iddialı bir konuma ulaşması bekleniyor. Belki de ocak ayında düzenlenecek CES 2017'de yeni bir VR ürün duyurusu gelir?