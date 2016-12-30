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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 10:06
Etiketler:
htc Vive HTC vive HTC Vive 2 Oculus Rift facebook CES 2017 las vegas
HTC Vive 2?

'da ikinci perde yakın mı?

Mahmut Saral

HTC'nin sanal gerçeklik pazarındaki ürünü Vive, üst seviye bir sanal gerçeklik deneyimi için oldukça iddialı. Peki , Vive 2 için ne düşünüyor? Kısa süre içersinde daha güncel bir cihaz için duyuru gelebilir mi?

Bazı söylentiler, HTC'nin ocak ayında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2017'de 2'yi görücüye çıkarabileceği yönündeydi. Ama HTC'nin bu yönde bir planının olmadığı bildirildi. HTC, şu an VR ekosistemini daha da güçlü ve kullanışlı hale getirmek için yeni çalışmalar içinde yer alıyor.

Belki de Facebook bu sene bu boşluğu doldurarak Oculus Rift ile 'de yeni bir şeyler duyurur, ne dersiniz?

PlayStation VR ve PlayStation Camera kutu açılış videosu (Unboxing)
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Deadspace Deadspace

Yenileri çıksın eskiler ucuzlasın

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cevapla 30.12.2016 17:50
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