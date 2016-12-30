HTC'nin sanal gerçeklik pazarındaki ürünü Vive, üst seviye bir sanal gerçeklik deneyimi için oldukça iddialı. Peki HTC, Vive 2 için ne düşünüyor? Kısa süre içersinde daha güncel bir cihaz için duyuru gelebilir mi?

Bazı söylentiler, HTC'nin ocak ayında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2017'de Vive 2'yi görücüye çıkarabileceği yönündeydi. Ama HTC'nin bu yönde bir planının olmadığı bildirildi. HTC, şu an VR ekosistemini daha da güçlü ve kullanışlı hale getirmek için yeni çalışmalar içinde yer alıyor.

Belki de Facebook bu sene bu boşluğu doldurarak Oculus Rift ile CES 2017'de yeni bir şeyler duyurur, ne dersiniz?