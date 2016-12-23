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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 12:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 12:45
Etiketler:
youtube sanal gerçeklik PlayStation VR destek güncelleme
Youtube artık PlayStation VR'ı destekliyor

PlayStation 4 ile gelen uygulamasına sonunda desteği eklendi.

Emre Çetinkaya

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, aynı zamanda dünyanın en büyük VR yani video platformu. Sanal gerçeklik cihazlarının geniş VR video arşivinden yararlanabilmeleri için YouTube'u desteklemeleri şart.

Bu anlamda son olarak PlayStation 4 ile gelen uygulamasına sonunda PlayStation VR desteği eklendi. Artık kullanıcıları, YouTube'daki 360 derece sanal gerçekçilik videolarını rahatça izleyebilecekler.

Bu ise belirtilene göre PS4'teki YouTube uygulamasının 1.09 numaralı versiyonuyla birlikte geliyor.
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