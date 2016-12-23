Youtube artık PlayStation VR'ı destekliyor

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, aynı zamanda dünyanın en büyük VR yani sanal gerçeklik video platformu. Sanal gerçeklik cihazlarının geniş VR video arşivinden yararlanabilmeleri için YouTube'u desteklemeleri şart.

Bu anlamda son olarak PlayStation 4 ile gelen YouTube uygulamasına sonunda PlayStation VR desteği eklendi. Artık PlayStation VR kullanıcıları, YouTube'daki 360 derece sanal gerçekçilik videolarını rahatça izleyebilecekler.

Bu destek ise belirtilene göre PS4'teki YouTube uygulamasının 1.09 numaralı versiyonuyla birlikte geliyor.