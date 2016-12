CryTek ve Bahçeşehir Üni.'nin VR First Laboratuvarı da kapanacak mı?

Far Cry ve Crysis gibi oyunlarla adından söz ettiren firma, önümüzdeki yıllarda mevcut oyun serileri, yeni oyunları ve sanal gerçeklik tarafına yatırımlarıyla yol almayı sürdürecek.

Öte yandan CryTek, yakın bir zamanda ülkemizde VR First sanal gerçeklik projesini de hayata geçirmişti. Bu projede ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi'yle işbirliği yapan CryTek, bu sayede VR teknolojilerine meraklı ve proje geliştirmek isteyenlere birçok imkan sunabiliyor.

Son günlerde ise akıllardaki sorulardan biri şu:

"CryTek, birçok stüdyosunu kapatma kararı aldı. Peki, Bahçeşehir Üniversitesi'yle ortak yürüttüğü VR First programı da mı sonlandırılacak?"

Bu soruyu Bahçeşehir Üniversitesi yetkililerine sorduk ve aldığımız net yanıtı sizlerle paylaşalım:

"Şu an CryTek ile birlikte VR First programımız devam ediyor. Laboratuvarın kapatılıp VR First programının sonlandırılması gibi bir durum söz konusu değil. Eğitimlerimiz devam ediyor."