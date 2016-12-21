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ve Bahçeşehir Üni.'nin First Laboratuvarı da kapanacak mı?

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 16:44
Etiketler:
Crytek bahçeşehir üniversitesi VR virtual reality sanal gerçeklik VR First programı crysis far cry
CryTek ve Bahçeşehir Üni.'nin VR First Laboratuvarı da kapanacak mı?

, dünya çapında birçok stüdyosunu kapatarak iddialı yeni projelere odaklanacağını duyurmuştu.

Mahmut Saral

Far Cry ve Crysis gibi oyunlarla adından söz ettiren firma, önümüzdeki yıllarda mevcut oyun serileri, yeni oyunları ve tarafına yatırımlarıyla yol almayı sürdürecek.

Öte yandan CryTek, yakın bir zamanda ülkemizde VR First sanal gerçeklik projesini de hayata geçirmişti. Bu projede ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi'yle işbirliği yapan , bu sayede teknolojilerine meraklı ve proje geliştirmek isteyenlere birçok imkan sunabiliyor.

Son günlerde ise akıllardaki sorulardan biri şu:

"CryTek, birçok stüdyosunu kapatma kararı aldı. Peki, Bahçeşehir Üniversitesi'yle ortak yürüttüğü VR First programı da mı sonlandırılacak?"

Bu soruyu yetkililerine sorduk ve aldığımız net yanıtı sizlerle paylaşalım:

"Şu an CryTek ile birlikte VR First programımız devam ediyor. Laboratuvarın kapatılıp VR First programının sonlandırılması gibi bir durum söz konusu değil. Eğitimlerimiz devam ediyor."

CryTek ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye'nin ilk VR Merkezi açıldı. İşte detaylar
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