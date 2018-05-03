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Oculus Go satışa çıktı

OCULUS GO SATIŞA ÇIKTI
3 Mayıs 2018, Perşembe Güncelleme : 11:58:35

Sanal gerçeklik teknolojisinin müdavimleri tarafından uzun zamandır beklenilen Oculus Go, piyasaya giriş yaptı.

Sanal gerçeklik teknolojisinde yeni bir adım olan kablolardan bağımsız Oculus Go, 23 ülkede piyasaya sunuldu. Bilgisayar veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan bağımsız olarak çalışabilen cihaz, VR teknolojisine adım atmak isteyen kullanıcılar için en kolay yol olarak gösteriliyor.

OCULUS GO'NUN FİYATI NEDİR?

Habertürk'e göre Oculus Go'nun 32 GB'lık depolama desteği sunan versiyonu 199 dolar, 64 GB boyutundaki versiyonu ise 249 dolar olarak fiyatlandırılmış. Cihaz için şu anda halihazırda 1000'in üzerinde uygulama ve oyun bulunuyor.

Cihazın için çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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