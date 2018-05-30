FIFA 18'e Dünya Kupası geldi

PC, PS4 ve XOne kullanıcıları için bugün, mobil kullanıcılar için ise 6 Haziran'da yayınlanacak olan FIFA 18 World Cup modu, dünyanın çoğu ülkesinde henüz erişilebilir hale gelmedi. Peki tamamen lisanslı olan ve büyük ilgiyle beklenen bu mod, saat kaçta yayınlanacak ve nasıl indirilecek?

FIFA 18 WORLD CUP MODU SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FIFA 18 World Cup modunun, Türkiye saati ile 14:00'da yayınlanacağı söyleniyor. Ancak tıpkı FIFA 18'in satışa sunulduğu zaman olduğu gibi gecikme yaşanabilir.

FIFA 18 WORLD CUP MODU NASIL İNDİRİLİR?

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak olan FIFA 18 World Cup modu, tıpkı bir oyun içi update gibi karşımıza çıkacak ve oyunu açmadan önce indirmemiz gerekecek.

GÜNCELLEME - FIFA 18 WORLD CUP MODU YAYINLANDI

FIFA 18 World Cup modu yayınlandı. Eğer otomatik olarak güncellemeyi almadıysanız, manuel olarak "Update Game"i seçerek 4 GB boyutundaki eklentiyi indirip kurabilirsiniz. (Habertürk)