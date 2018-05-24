Sonunda Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield V ortaya çıktı. Yeni oyun II: Dünya Savaşı zamanında geçiyor. DICE oyunun "Tarihi değiştiren erkekler ve kadınlar hakkındaki gerçek hikayeleri" anlatacağını üstüne basa basa vurguladı.

YENİ OYUN MODU "GRAND OPERATIONS"

Battlefield V'in tek kişilik modunda farklı bir olayı ele alan Savaş Hikayeleri antolojisi olacak. II. Dünya Savaşı'ndan farklı hikayeler sunulacak. Co-op seriye geri dönerken, çoklu oyuncuda yani multiplayer'da Grand Operations isimli yeni bir mod var.

DICE, Grand Operations'ın oyunculara savaşın cesaretini ve çaresizliğini sunacağını belirtti. Bunun için oyuncular ödüllendirilecek. Bu modda her bir tur bir gün. Bu turlar sayesinde oyuncular yapımın geri kalanında hiç bir şeye benzemeyen yeni modları deneyimleyecekler. Bir turun sonucu diğerinin başlangıcına yol açacak ve etkileyecek. Mesela kaybeden tarafta olanlar için daha az silah, cephane olacak. DICE bu durumda oyuncuların yaratıcı stratejiler uygulamasını istiyor. Rakiplerin zayıf anını kollayıp onlara saldırmak buna örnek verilebilir. Yani oyuncuların yaptıklarıyla durumları avantaja çevirmesi bekleniyor. Grand Operations modunda ölümün de geri dönüşü olmayacak.

ÜCRET ÖDENMEYECEK

Battlefield V'te "Premium pass" yok. Oyuncular haritalar ve modlar için ödeme yapmayacak. Kullanıcılar oyunun tüm içeriğine erişebilecek. DICE, Star Wars Battlefront 2'ye verilen tepkiden sonra temkinli davranıyor.

Bunlarla birlikte çoklu oyuncu modundaki karakteri özelleştirme imkanı sunuluyor. Yüz, savaş boyaları ve daha birçok özelleştirme seçeneği olacak. Silahlar ve araçlar da özelleştirilecek. Seviye atlama sisteminin de daha geliştirildiği belirtiliyor.

BATTLEFIELD V NE ZAMAN ÇIKACAK?

Battlefield V, PS4, Xbox One ve PC için 19 Ekim'de satışa sunulacak.

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