Konsolların yenisi çıkması için aradan 5 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu mantıkta PlayStation 4'ün çıkışından 5 yıl geçmesinden dolayı kullanıcılar yeni konsolun bu sene çıkmasını bekliyordu.

Hürriyet'in haberine göre Sony CEO'su Shawn Layden konu ile ilgili açıklamasında "E3 2018 PS5 için doğru bir yer değil" dedi. Bu yüzden PlayStation 5'in önümüzdeki ay içinde tanıtılma şansı kalmamış oldu. Bu durum PSVR 2.0 için de geçerlilik göstereceğe benziyor.

PLAYSTATION 4 PRO'NUN ÜSTÜNDEN SADECE 2 YIL GEÇTİ

Sony'nin hala yeni bir konsol duyurmamasının nedeni ise PlayStation 4 Pro. Bildiğiniz üzere 2 yıl önce PlayStation 4 Pro ile Sony yeni bir ara nesil başlatmıştı.

Bu yüzden şirketin PlayStation 5'in çıkış süresini uzattığı düşünülüyor. PS5'in özelliklerine gelecek olursak Sony bu konsolda ilk kez harici ekran kartı kullanacak. Bu yüzden yeni konsolun özelliklerinin sızdırılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.