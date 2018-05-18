Call of Duty: Black Ops 4'te senaryo modu veya diğer bilinen ismiyle single player yok. Yapım online moda (Multiplayer'a) odaklanıyor. The Verge sitesinin haberine göre çoklu oyuncuda standart zombi modunun yanında, PUBG ve Fortnite tarzında olan "Blackout" isimli Battle Royal modu açıklandı.

Blackout'ta önceki oyunlardan tanıdık yerler ve karakterler göreceğiz. Bununla birlikte Activision şimdiye kadarki en büyük Call of Duty haritasının olduğunu da belirtiyor. Oyuncular çeşitli kara, hava ve deniz araçlarını da kullanabilecek.

ÜÇ FARKLI ZOMBİ MODU OLACAK

Black Ops 4'ün çoklu oyuncuya odaklanması seride bundan sonra tek kişilik senaryo modunun olmayacağı anlamına da gelmiyor. Activision, gelecekteki Call of Duty oyunlarında hikaye modunun geri döneceğini belirtti.

Treyarch tarafından geliştirilen oyunda senaryo modunun eksikliği üç farklı zombi moduyla da telafi ediliyor. Zombi modlarından birinde oyuncular gladyatörler yerine geçerek Colosseum'da zombilere karşı savaşacak. Bir diğerinde ise oyuncular gemide zombilerle çarpışacak. Üçüncü ise daha önceki oyunlarda yer alan klasik zombi modu.

DESTINY 2'NİN AYAK İZLERİ

Call of Duty serisinde bir ilk olarak Black Ops 4'ün PC sürümü, Destiny 2'nin ayak izlerini takip edecek ve Blizzard'ın Battle.net altyapısını kullanacak. Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim'de PS4, XOne ve PC için piyasaya sürülecek.