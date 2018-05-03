Red Dead Redemption 2'den yeni video geldi

Read Dead Redemption 2, Arthur Morgan ve Dutch van der Linde'nin hikayesini ele alıyor. Van der Linde, ünlü çetenin lideri. İlk oyunun başkarakteri John Marston da çetenin bir üyesiydi ve diğer çete üyelerinin peşine düşüyordu. Özetle Read Dead Redemption 2, orijinal oyunun öncesindeki olayları ele alıyor.

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TANIDIK KARAKTERLER VAR

Yeni videoda çetede bir kadın üyenin olduğu görülüyor, bu kişi ise John Marston'ın gelecekteki eşi Abigail olabilir.

Rockstar'ın videoyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Amerika, yıl 1899. Vahşi Batı'nın son dönemleri. Kanun adamları sorun çıkaran tehlikeli son çete üyelerinin peşine düşmüş durumda.

Blackwater kasabasında ise bir soygunda işler yanlış gidiyor. Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçmak zorunda kalıyor. Bu sırada federal ajanlar, ödül avcıları da Van der Linde çetesini aramaya koyuluyor. Derinleşen meseleler çeteyi parçalamakla tehdit ederken, Arthur idealleri ve kendisini bulmasını sağlayan çete arkadaşları arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. "

İkinci oyunda John Marston var, ancak Red Dead Redemption 2'de başkarakter Arthur Morgan olacak. Hikaye Arthur'un çevresinde şekillenecek.

RED DEAD REDEMPTION 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Red Dead Redemption 2, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 26 Ekim'de satışa çıkacak.

RED DEAD REDEMPTION 2 PC'YE GELECEK Mİ?

Oyunun PC sürümüyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Rockstar Games konsollardan bir süre sonra Red Dead Redemption 2'yi belki PC'ye çıkarabilir. Fakat orijinal oyunun çıkmasının üstünden yıllar geçmesine rağmen PC'ye port edilmediğini de belirtelim.