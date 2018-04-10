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'in hasılatı dudak uçuklatıyor

GTA 5'İN HASILATI DUDAK UÇUKLATIYOR
10 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 20:45:12

Yıllar önce satışa çıktığı günden beri popülaritesini koruyan oyununun son hasılat rakamları elimize ulaştı.

Grand Theft Auto V (GTA V) rekor kırmaya doyamıyor. 2013 yılının Eylül ayında piyasaya sürülen GTA V, geride bıraktığı beş yılın sonunda tüm zamanların en çok satılan video oyunu unvanını elde etti.

Hepsi bu kadar da değil... GTA V'in ulaştığı satış rakamlarına, bugüne ne kadar bir film, ne bir kitap ne de bir albüm ulaşabilmiş değil. An itibariyle dünya genelindeki satış rakamı 90 milyon adeti geçen GTA V, bu satışlardan ise 6 milyar dolarlık bir hasılat elde etti.

Habertürk'e göre, serinin yeni oyununun çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi olmadığı düşünülürse, GTA V'in bundan sonraki zaman içerisinde satış adedini üç haneli rakamlara taşıması kimseyi şaşırtmayacaktır.

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