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'ın dosya boyutu ortaya çıktı

GOD OF WAR'IN DOSYA BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
4 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 12:28:59

Son dönemin en merak edilen oyunlarından olan 'ın sistemde ne kadar alan kaplayacağı belli oldu.

Playstation 4 sahiplerinin büyük bir merakla beklediği oyun olan son bilgilere göre 20 Nisan itibarıyla raflardaki yerini alacak. Fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıran yapım, görselliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Peki bu kadar etkileyici görsel detaylara sahip oyunun dosya boyutu ne kadar olacak? Hemen cevabını verelim; 44.46 GB.

Aslına bakarsanız bu dosya boyutu oyuncular için gayet sevindirici. Çünkü oyunun yayınlanan fragmanlarının ardından herkes çok çok daha büyük bir dosya boyutu bekliyordu.

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