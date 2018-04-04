Playstation 4 sahiplerinin büyük bir merakla beklediği oyun olan God of War son bilgilere göre 20 Nisan itibarıyla raflardaki yerini alacak. Fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıran yapım, görselliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Peki bu kadar etkileyici görsel detaylara sahip oyunun dosya boyutu ne kadar olacak? Hemen cevabını verelim; 44.46 GB.

Aslına bakarsanız bu dosya boyutu oyuncular için gayet sevindirici. Çünkü oyunun yayınlanan fragmanlarının ardından herkes çok çok daha büyük bir dosya boyutu bekliyordu.