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’in davasında önemli gelişme

LİNDSAY LOHAN’İN GTA 5 DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME
30 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 17:51:57

Uzun süredir 'in oyunuyla davalık olan oyuncu , yine davayı kaybetti

Oyuncu , Grand Theft Auto 5 ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. Oyuncunun iddiasına göre oyunun kapak fotoğrafında kullanılan kadın kendisinden esinlenerek yapılmış ve bu konuda hiçbir izin alınmamış. Bu konuda yıllar önce oyun şirketine dava açan Lindsay Lohan, daha önce davayı kaybetmesine rağmen kararı temyize taşımıştı. Ancak bu mahkemeden de Lohan'a kötü haber çıktı.

New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi, Lindsay Lohan'ın avukatlarının ana şirketi Take-Two'a karşı yaptığı itirazı reddetti.

GTA 5 üzerinden Lohan ve Rockstar arasındaki savaş 2013'ün sonlarında başladı ve 2014'te ilk dava açıldı.

O zamanlar Rockstar, Lohan'ın sadece dikkat çekmek istediğini söyledi, ancak Lohan'ın avukatları, 2014'te daha sonra ilk şikayeti genişletti. Ancak bu girişimlerin tamamı şimdiye kadar sonuçsuz kaldı.

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