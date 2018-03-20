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için katil oldu

BİLGİSAYAR OYUNU İÇİN KATİL OLDU
20 Mart 2018, Salı Güncelleme : 10:00:30

Amerika'da yaşanan olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğu yüzüne hayatını kaybetti.

ABD'nin Mississippi eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşinin kendisini bir video oyun ile ilgili olarak çıkan tartışmanın ardından vurmasıyla hayatını kaybetti. Pazar günü ablasının oyun kumandasını vermemesi üzerine küçük çocuğun silahı eline aldığı söyleniyor. Çocuğun ablasını arkadan vurduğu ve kurşunun kız çocuğunun beynine isabet ettiği aktarıldı. Silahı nasıl ele geçirdiği ise bilinmiyor.

Kaynak: Sabah

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