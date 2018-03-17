PlayStation Türkiye, sevilen God of War serisinin yeni oyununun 20 Nisan'da yalnızca PS4 kullanıcılarına özel olarak dünyayla aynı anda ülkemizde de oyunseverlerin beğenisine sunulacağını açıkladı.

Habertürk'ün aktardıklarına göre Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek olan oyun, bu sefer oyuncuları Antik Yunan yerine İskandinav mitolojisine götürecek. Öte yandan, oyuncular ilk kez Kratos'u baba rolünde görecek ve oğlu Atreus ile ilişkisine şahitlik edecek.

Hikayenin temelini oluşturan büyük seyahatin amacı ise Kratos'un ölen eşinin küllerini uzak diyarlara dağıtmak istemesi.

Yeni God of War'un PlayStation Türkiye tarafından yayınlanan Türkçe altyazılı fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

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