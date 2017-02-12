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'de Snapdragon 821 olabilir

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Giriş Tarihi: 12.02.2017, 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 14:49
Etiketler:
sony lg Xperia XZ2 LG G6
Sony Xperia XZ2'de Snapdragon 821 olabilir

G6'nın sızıntısından sonra gözler cephesine çevrildi.

Hasan Uğur Nayır

Son birkaç haftadır, Samsung'un Galaxy S8'de Snapdragon 835 tedariğine ihtiyacı olduğundan, diğer üst düzey telefonlarda SD835'in kullanılmayacağı iddia ediliyordu. Bugün G6'ya ait olduğu söylenen bir görselde, telefonda SD821 yonga seti olduğu ortaya çıktı. Yeni yorumlar 'nin de LG'nin yolundan gittiği yönünde.

Sony'nin MWC 2017'de birkaç yeni telefon modelini tanıtacağı konuşuluyor. 'nin de duyurulması bekleniyor. Yeni Xperia XZ'de SD821'i görebiliriz. Bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Ancak Samsung'un üretim konusu, 'nın durumununu doğru olarak kabul edersek, XZ2'nin 821'den güç alması ihtimallerden dahilinde.

Kesin cevapları MWC 2017'de öğreneceğiz.
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