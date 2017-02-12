Sony Xperia XZ2'de Snapdragon 821 olabilir

Hasan Uğur Nayır

Son birkaç haftadır, Samsung'un Galaxy S8'de Snapdragon 835 tedariğine ihtiyacı olduğundan, diğer üst düzey telefonlarda SD835'in kullanılmayacağı iddia ediliyordu. Bugün LG G6'ya ait olduğu söylenen bir görselde, telefonda SD821 yonga seti olduğu ortaya çıktı. Yeni yorumlar Sony'nin de LG'nin yolundan gittiği yönünde.

Sony'nin MWC 2017'de birkaç yeni telefon modelini tanıtacağı konuşuluyor. Xperia XZ2'nin de duyurulması bekleniyor. Yeni Xperia XZ'de SD821'i görebiliriz. Bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Ancak Samsung'un üretim konusu, LG G6'nın durumununu doğru olarak kabul edersek, XZ2'nin 821'den güç alması ihtimallerden dahilinde.

Kesin cevapları MWC 2017'de öğreneceğiz.