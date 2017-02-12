| Üye ol | 12 Şubat 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

cular, 'e isyan bayrağını açtı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 12.02.2017, 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 15:37
Etiketler:
sony ps4 pc Nioh oyun imza
Oyuncular, Sony'e isyan bayrağını açtı

Daha önce de yapmışlardı.

Hasan Uğur Nayır

Yıllardır beklenen sonunda piyasaya sürüldü. Muhteşem olduğu yönünde yorumlar aldı. Bazı otoriteler tarafından şimdiden bu senenin en iyi lardan biri olarak seçildi bile. Ancak bu harika yapım, sadece PlayStation 4'e özel. oyunları ise bunu değiştirmek istiyor.

Change.org'ta Nioh'un PC'ye gelmesi için kampanya başlatıldı. Şimdiye kadar 5000 kişi kampanyaya imza attı. Sayı daha da artacak görünüyor.

2012'de Dark Souls'un PC'ye çıkması için kampanyası başlatılmış ve başarılı olmuştu. Dark Souls konsollardan bir yıl sonra PC'ye çıktı ve bu durum oyunun satışlarına da olumlu olarak yansımıştı.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3345
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın