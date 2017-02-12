Oyuncular, Sony'e isyan bayrağını açtı

Hasan Uğur Nayır

Yıllardır beklenen Nioh sonunda piyasaya sürüldü. Muhteşem olduğu yönünde yorumlar aldı. Bazı otoriteler tarafından şimdiden bu senenin en iyi oyunlardan biri olarak seçildi bile. Ancak bu harika yapım, sadece PlayStation 4'e özel. PC oyunları ise bunu değiştirmek istiyor.

Change.org'ta Nioh'un PC'ye gelmesi için kampanya başlatıldı. Şimdiye kadar 5000 kişi kampanyaya imza attı. Sayı daha da artacak görünüyor.

2012'de Dark Souls'un PC'ye çıkması için imza kampanyası başlatılmış ve başarılı olmuştu. Dark Souls konsollardan bir yıl sonra PC'ye çıktı ve bu durum oyunun satışlarına da olumlu olarak yansımıştı.