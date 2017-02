Çok zor denilen oyunun zorluğu kalmadı!

Hasan Uğur Nayır

Nioh geçmişi 13 sene öncesine giden bir oyun. İlk olarak 2004'te ortaya çıktı, ama akıbeti yılan hikayesine döndü. Nioh, ünlü yönetmen ve senarist Akira Kurosawa'nın tamamlanmamış senaryosunu temel alıyor. Her neyse, sonuç olarak oyun piyasaya sürüldü.

PS4'e özel olan Nioh'un dikkat çeken noktası Ninja Gaiden serisi, Dark Souls serisi, Bloodborne gibi zor olması. Her bölümde bu zorluk artarken, boss'ların zorluğu da katlanıyor. Fakat bu zorluğu kıran bir yol bulundu. İnternet toplulukları sağ olsun, oyun içindeki bir tılsım boss'ları adeta keke çeviriyor. Sloth Talisman isimli bu tılsımı kullandığınız zaman rakipleri hareketleri yavaşlıyor. Özellikle Hino-enma gibi hızlı hareket eden bölüm sonu canavarları için Sloth Talisman resmen ilaç gibi.

Sloth Talisman'ın kilidini şu şekilde açabilirsiniz:

-Oyunda ikinci bölgeyi açın.

-The Ocean Roars Again ana görevini ve ardından The Way of Onmyo: Adept isimli eğitici görevi tamamlayın.

-İki görevi de bitirdikten sonra Onmyo yetenek ağacında Devigorate Talisman I ve Lifeseal Talisman I yetenekleri açılacak. Bunlara puan verin.

-Sloth Talisman I de böylelikle açılıyor. Sunakta Onmyo yeteneğini kullanıp, yavaşlatan Sloth Talisman'ı hazırlayabilirsiniz.

Sloth Talisman'ın nasıl bir etkisi olduğunu videodan izleyebilirsiniz. Zorlandığınız boss'ları geçmenizde size kolaylık sağlayacaktır.