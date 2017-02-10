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Yeni , 'nı anlatacak

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 10:03
Etiketler:
Call of Duty activision WW2 ikinci dünya savaşı
Yeni Call of Duty, İkinci Dünya Savaşı'nı anlatacak

açıkladı. , köklerine geri dönüyor.

Mahmut Saral

Activision'ın popüler FPS oyun serisi Call of Duty, 2017 itibarıyla köklerine dönüyor. Evet, yanlış okumadınız. Merak edilen ise, acaba "İkinci Dünya Savaşı" cephelerinden mi söz ediliyor?

Son yıllarda yakın gelecek ve bilim kurgu unsurlarını bolca kullanan seri hakkında, "2016'da İkinci Dünya Savaşı zamanlarına dönebilir" söylentileri gelmiş, ama bunlar gerçeği yansıtmamıştı. PC ve konsollar için hazırlanan Infinite Warfare, oyuncuları uzay savaşlarına davet ediyordu ve pek sevilmedi açıkçası. da bu durumun farkında. Sanırız biraz geç kaldılar, ama yine de farkına varmaları güzel.

Activision, 2017 yılında çıkacak oyunu hakkında kısaca konuştu: "Sıradaki Call of Duty, serinin köklerine geri dönüyor." Bizim buradan çıkardığımız sonuç: Gelişmiş görsel ve işitsel unsurlarla süslü bir oyununun yolda olduğu. Umarız yanılmayız.

Bu arada, yeni oyundaki savaş sisteminin de daha geleneksel tipte olacağı bildiriliyor. Yani sürekli atlayıp zıplama, bilim kurgu ürünü silahları kullanma gibi unsurları bu kez beklemeyin. Daha sade, ama daha sert bir oyun yolda gibi.

Yeni Call of Duty'nin nisan ya da mayıs itibarıyla ilk kez görücüye çıkması ve kasım ayında da satışa sunulması bekleniyor.

Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız.
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