Nintendo Switch için yeni bir GTA oyunu gelir mi?

Nintendo'nun yeni oyun konsolu Switch, 3 Mart 2017 itibarıyla satışa sunulacak. Hem Nintendo hem de birçok 3. parti yapımcının hazırladığı oyunlar var. Konsolun geniş bir oyun yelpazesine sahip olacağı defalarca söylendi. Belki de bunlar arasında bir GTA oyunu olacak...

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, kısa süre önce Switch konsolu hakkında görüşlerini paylaşmış ve bu platforma destek vereceklerini, yeni konsol için heyecan duyduklarını dile getirmişti. İlk duyuru da NBA 2K18 basketbol oyunu için yapılmıştı. Peki ya GTA?

Hatırlarsanız Nintendo için daha önce Grand Theft Auto: Chinatown Wars hazırlanmış ve ciddi bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı. Bakarsınız bir süre sonra Switch için de bir GTA duyurusu gelir? Çünkü bu yönde beklentiler az değil.