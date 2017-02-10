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için yeni bir oyunu gelir mi?

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 16:10
Etiketler:
gta nintendo Switch Grand Theft Auto: Chinatown Wars
Nintendo Switch için yeni bir GTA oyunu gelir mi?

Bir kez daha olması için hiçbir engel yok.

Mahmut Saral

Nintendo'nun yeni oyun konsolu Switch, 3 Mart 2017 itibarıyla satışa sunulacak. Hem hem de birçok 3. parti yapımcının hazırladığı oyunlar var. Konsolun geniş bir oyun yelpazesine sahip olacağı defalarca söylendi. Belki de bunlar arasında bir GTA oyunu olacak...

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, kısa süre önce konsolu hakkında görüşlerini paylaşmış ve bu platforma destek vereceklerini, yeni konsol için heyecan duyduklarını dile getirmişti. İlk duyuru da NBA 2K18 basketbol oyunu için yapılmıştı. Peki ya ?

Hatırlarsanız Nintendo için daha önce Grand Theft Auto: Chinatown Wars hazırlanmış ve ciddi bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı. Bakarsınız bir süre sonra Switch için de bir GTA duyurusu gelir? Çünkü bu yönde beklentiler az değil.
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