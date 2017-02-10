Half-Life'ın geliştiricisi Valve, 3 iddialı VR oyunu geliştiriyor!

Sanal gerçeklik (VR) platformu çok hızlı bir şekilde büyüyor. Artık yapımcılar yavaş yavaş VR platformu için içeriklere yönelmeye başladılar. Bu şirketlerden birisi de Half-Life'ın geliştiricisi Valve.

Son olarak Valve'ın kurucu CEO'su Gabe Newell, Reddit'in soru-cevap etkinliğinde konuştu. Bu konuya değinen Newell, 2017 yılı içerisinde 3 tane tam uzunlukta VR oyunu piyasaya sunacaklarını söyledi.

Gelen sorular karşısında, bu VR oyunlarla ilgili detay vermekten kaçınan Newell, oyunlarda Source 2 ve Unity motorlarını kullandıklarını belirtti.

HTC Vive için mi?

Öte yandan Newell, bu oyunların HTC Vive platformu için mi olduğu konusunda sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Valve ile HTC arasındaki önceki iş birliklerini biliyoruz. Bu yüzden muhtemelen oyunlar ilk olarak HTC Vive'a özel olacak.