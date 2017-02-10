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Half-Life'ın geliştiricisi , 3 iddialı u geliştiriyor!

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 18:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 18:20
Etiketler:
valve VR sanal gerçeklik gabe newell VR oyun oyun HTC vive
Half-Life'ın geliştiricisi Valve, 3 iddialı VR oyunu geliştiriyor!

dünyasının başarılı isimlerinden , bu yıl içerisinde 3 yeni oyunu geliştiriyor.

Emre Çetinkaya

Sanal gerçeklik (VR) platformu çok hızlı bir şekilde büyüyor. Artık yapımcılar yavaş yavaş platformu için içeriklere yönelmeye başladılar. Bu şirketlerden birisi de Half-Life'ın geliştiricisi .

Son olarak Valve'ın kurucu CEO'su Gabe Newell, Reddit'in soru-cevap etkinliğinde konuştu. Bu konuya değinen Newell, 2017 yılı içerisinde 3 tane tam uzunlukta u piyasaya sunacaklarını söyledi.

Gelen sorular karşısında, bu VR larla ilgili detay vermekten kaçınan Newell, oyunlarda Source 2 ve Unity motorlarını kullandıklarını belirtti.

HTC Vive için mi?

Öte yandan Newell, bu oyunların platformu için mi olduğu konusunda sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Valve ile HTC arasındaki önceki iş birliklerini biliyoruz. Bu yüzden muhtemelen oyunlar ilk olarak HTC Vive'a özel olacak.
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