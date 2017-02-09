Red Dead Redemption 2 multiplayer ve çıkış tarihi bilgileri

PSU sitesinde yer verilen bilgilere göre Take-Two, bu yeni oyunda birçok online oyun moduna yer verecek ve "multiplayer", Red Dead Redemption 2'de en önemli odak noktalarından bir tanesi olacak. Bildiğiniz gibi Rockstar, GTA Online ile milyonlarca oyuncuyu koltuklarına çivilemiş durumda. Aynı durum Red Dead Redemption 2 için de mümkün. Tabii ki iki oyun arasında bir rekabet beklenmiyor, zira arada ciddi farklılıklar söz konusu.

Öte yandan Take-Two, net bir çıkış tarihi vermedi ama, oyunun Ekim 2017 - Eylül 2018 döneminde bir tarihte raflarda olacağını doğruladı.

Red Dead Redemption 2, PlayStation 4, PS4 Pro) ve Xbox One için hazırlanıyor.