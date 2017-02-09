| Üye ol | 09 Şubat 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

ve bilgileri

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.02.2017, 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 11:01
Etiketler:
Red Dead Redemption 2 rockstar gta online playstation 4 xbox one online multiplayer çıkış tarihi Vahşi Batı
Red Dead Redemption 2 multiplayer ve çıkış tarihi bilgileri

'ın yaklaşmakta olan temalı açık dünya - aksiyon oyunu hakkında yeni bilgiler geldi.

Mahmut Saral

PSU sitesinde yer verilen bilgilere göre Take-Two, bu yeni oyunda birçok online oyun moduna yer verecek ve "multiplayer", Red Dead Redemption 2'de en önemli odak noktalarından bir tanesi olacak. Bildiğiniz gibi Rockstar, GTA Online ile milyonlarca oyuncuyu koltuklarına çivilemiş durumda. Aynı durum için de mümkün. Tabii ki iki oyun arasında bir rekabet beklenmiyor, zira arada ciddi farklılıklar söz konusu.

Öte yandan Take-Two, net bir vermedi ama, oyunun Ekim 2017 - Eylül 2018 döneminde bir tarihte raflarda olacağını doğruladı.

Red Dead Redemption 2, PlayStation 4, PS4 Pro) ve Xbox One için hazırlanıyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3333
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın