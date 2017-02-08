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kullanıcılarına bolca yeni müjdesi!

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 11:09
Etiketler:
phil spencer xbox one Scorpio oyun twitter microsoft playstation 4 sony
Xbox One kullanıcılarına bolca yeni oyun müjdesi!

Xbox Bölüm Başkanı , 'dan milyonlarca cuya müjdeyi verdi.

Mahmut Saral

Spencer, 2017 yılında birinci parti olarak üretilen ve cularla buluşacak oyunların geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha fazla olduğunu. Konsola özel ve birçok çeşitte oyun bulunduğunu ve bunun için de çok heyecanlı olduklarını dile getiriyor.

, Xbox One konsoluyla an itibarıyla Sony'nin PlayStation 4'ünün gerisinde yer alıyor. 2017'de Microsoft'un hem tarafında atılımlar yapması beklenirken hem de yeni Scorpio konsolunu daha da detaylandırması bekleniyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

Xbox Scorpio'da 1080p 60FPS, VR, 4K oyun ve dahası olacak
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