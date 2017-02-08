Xbox One kullanıcılarına bolca yeni oyun müjdesi!

Spencer, 2017 yılında birinci parti olarak üretilen ve oyuncularla buluşacak oyunların geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha fazla olduğunu. Konsola özel ve birçok çeşitte oyun bulunduğunu ve bunun için de çok heyecanlı olduklarını dile getiriyor.
Microsoft, Xbox One konsoluyla an itibarıyla Sony'nin PlayStation 4'ünün gerisinde yer alıyor. 2017'de Microsoft'un hem Xbox One tarafında atılımlar yapması beklenirken hem de yeni Scorpio konsolunu daha da detaylandırması bekleniyor.
Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
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