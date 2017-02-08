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Kojima korku u yapacak mı? Ve 'in çıkış tarihi belli

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 10:50
Etiketler:
hideo kojima oyun playstation 4 ps4 PS4 Pro çıkıl tarihi Death Stranding
Kojima korku oyunu yapacak mı? Ve Death Stranding'in çıkış tarihi belli

Galiba korkak bir yapısı var.

Mahmut Saral

Hazırladığı larda kullandığı sinematik bakış açısıyla bilinen Japon oyun geliştiricisi Hideo Kojima, neden korku oyunu yapmadığını kısaca açıkladı.

Kojima, korku oyunu yapmak istemiyor, zira eğer böyle bir şey yaparsa bu oyundan ilk korkacak kişi kendisiymiş. Çok kolay korkabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Kısacası Kojima'nın korku oyunlarıyla arası iyi değil.

Şimdi de gelelim Kojima'nın yaklaşmakta olan yeni oyunu Death Stranding'e.

Guerilla Games'in Decima Engine oyun motoruyla hazırlanan açık dünya - aksiyon türündeki yapım, yalnızca PlayStation 4 platformu (PS4, PS4 Pro) için düşünülüyor. Oyunda ana karakter olarak Norman Reedus'un tasarımından da yardım alınıyor.

Dualshockers'ta yer alan bilgilere göre oyunun farklı bir platforma gelmesi beklenmiyor. Bu arada Kojima, oyunun çıkış tarihini de şimdiden belirlemiş, ancak şimdilik bu bilgiyi sadece zihninde tutmak istiyor.

'in en erken 2018 yılında geleceği tahmin ediliyor.
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