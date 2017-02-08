GTA 5 durdurulamıyor. Oyun eskidikçe daha fazla satmaya başladı

Rockstar Games'in açık dünya - aksiyon oyunu GTA 5, 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş, sonrasında yeni güncellemelerle birlikte PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye de gelmişti.

Tüm dünyada 75 milyondan fazla satıldığı tahmin edilen oyun, satışa sunulalı yaklaşık 4 yıl olmasına rağmen hala en çok satanlar listesinde yer alıyor ve güncel oyunları geride bırakmayı başarıyor. Örneğin oyun, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'ta en çok satılan 2 numaralı oyun oldu.

Analist Daniel Ahmad'in Twitter üzerinden paylaştığı bilgiler, GTA 5'in eskidikçe kıymete bindiğini gösteriyor.

Çıktığı 2013 yılında satışlarda zirve yapan oyun, 2014'te düşüşe geçmiş. 2015 yılında tekrar satışlar yükselirken 2016 itibarıyla da 2015'teki satışların üzerine çıkılabilmiş. Yani GTA 5, 2013 yılından sonra en yüksek satış rakamlarını 2016 yılı itibarıyla elde etmiş.

Zaman olarak baktığımızda "eski" diyoruz belki, ama sunduğu özellikler ve görsel kalitesi itibarıyla GTA 5'in hala güncel ve benzersiz bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.