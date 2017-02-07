Resident Evil 7, 2 haftadır zirveye kuruldu

Capcom'un hayatta kalma - korku oyunu Resident Evil 7, kısa süre önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One oyuncularının beğenisine sunuldu. İlk incelemelerde olumlu yorumlar alan ve şimdiden 2.5 milyondan fazla satıldığı bildirilen oyun, 2 haftadır Birleşik Krallık listelerinde de zirvede yer alıyor.

GFK Chart-Track verilerine göre, 4 Şubat ile sona eren haftada Birleşik Krallık'ta en çok satılan 10 oyun şöyle:

1 RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD

2 GRAND THEFT AUTO V

3 FIFA 17

4 HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON

5 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE

6 ROCKET LEAGUE

7 BATTLEFIELD 1

8 FINAL FANTASY XV

9 WWE 2K17

10 MAFIA III

Bu arada, Resident Evil serisinin beyazperdedeki son macerasını temsil eden Resident Evil: The Final Chapter filmi, gösterimde olduğu 10 gün sonunda yaklaşık 118 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Başrolde bir kez daha Milla Jovovich'in yer aldığı film, 40 milyon dolarlık çekim bütçesine sahip.