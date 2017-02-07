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'ın yapımcısından farklı bir geliyor

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 17:15 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 17:20
Etiketler:
forza horizon Playground Games forza oyun proje
Forza Horizon'ın yapımcısından farklı bir oyun geliyor

'in yeni planları belli oldu.

Hasan Uğur Nayır

GamesIndustry.biz'in haberine göre 'ın yapımcısı stüdyosu , ikinci bir geliştirme stüdyosu daha açmayı planlıyor.

Bu yeni stüdyosu, Leamington Spa'da bulunacak. Playground, şehir merkezinde "ideal bir yürüme mesafesinde" bulunan yeni binaları araştırıyormuş. Bu ikinci ekip, yepyeni bir oyun geliştirecek. Bu aşamada oyun siyle alakalı pek fazla detay yok. Ancak yeni projenin yarış oyunu olmadığı ve açık dünyaya sahip olduğu belirtiliyor.

Playground Games'ten Ralph Fulton, birkaç seneden beridir yeni bir stüdyo açmak istediklerini söyledi. Ayrıca kendilerini farklı bir türde denemek için harika bir fırsat yakaladıklarını da sözlerine ekledi.
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