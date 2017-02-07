Forza Horizon'ın yapımcısından farklı bir oyun geliyor

Hasan Uğur Nayır

GamesIndustry.biz'in haberine göre Forza Horizon'ın yapımcısı stüdyosu Playground Games, ikinci bir geliştirme stüdyosu daha açmayı planlıyor.

Bu yeni oyun stüdyosu, Leamington Spa'da bulunacak. Playground, şehir merkezinde "ideal bir yürüme mesafesinde" bulunan yeni binaları araştırıyormuş. Bu ikinci ekip, yepyeni bir oyun geliştirecek. Bu aşamada oyun projesiyle alakalı pek fazla detay yok. Ancak yeni projenin yarış oyunu olmadığı ve açık dünyaya sahip olduğu belirtiliyor.

Playground Games'ten Ralph Fulton, birkaç seneden beridir yeni bir stüdyo açmak istediklerini söyledi. Ayrıca kendilerini farklı bir türde denemek için harika bir fırsat yakaladıklarını da sözlerine ekledi.