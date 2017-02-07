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'ün yüksek çözünürlüklü görüntü paketi ücretsiz yayınlandı

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 10:01
Etiketler:
fallout 4 yama Bethesda pc playstation 4 xbox one
Fallout 4'ün yüksek çözünürlüklü görüntü paketi ücretsiz yayınlandı

kullanıcıları buraya. Daha iyi grafiklere sahip bir deneyimi ister misiniz?

Mahmut Saral

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 4, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 10 Kasım 2015 tarihi itibarıyla satışa sunulmuştu. Şimdi de bu oyun için ciddi bir güncelleme yayınlandı.

Wasteland'i en detaylı haliyle görmek istiyorsanız ve tabii ki 'niz de buna izin veriyorsa, sizi buraya tıklayarak resmi Steam sayfasına alalım.

Fallout 4 High Resolution Texture Pack, 'ün PC sürümünü yepyeni bir görünüme kavuşturuyor denebilir. Sabit diskinizde yaklaşık 60GB'lık boş yer ayarlasanız iyi olur.

Fallout 4 (PC) inceleme
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