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Conan O’Brien, bu kez de 'ı oynayıp inceledi

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 11:17
Etiketler:
conan o brien For Honor ubisoft inceleme video oyun
Conan O’Brien, bu kez de For Honor'ı oynayıp inceledi

Ama aşağıya düşmekten de kurtulamadı...

Mahmut Saral

Ubisoft'un merakla beklenen yeni aksiyon - hack n' slash u For Honor, bir süre önce beta sürecine adım atmıştı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için hazırlanan yapım, 14 Şubat Sevgililer Günü itibarıyla raflarda yerini alacak. Oyunda hem senaryo modunun hem de multiplayer modların olduğunu belirtelim ve gelelim ilginç bir inceleme - oynanış videosuna.

Ünlü komedyen Conan O'Brien, Clueless Gamer isimi serisinde bu kez 'un yeni gözdesini denedi. Bakalım ne kadar becerebildi, beğendi mi...

İyi seyirler.
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