Conan O’Brien, bu kez de For Honor'ı oynayıp inceledi

Ubisoft'un merakla beklenen yeni aksiyon - hack n' slash oyunu For Honor, bir süre önce beta sürecine adım atmıştı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için hazırlanan yapım, 14 Şubat Sevgililer Günü itibarıyla raflarda yerini alacak. Oyunda hem senaryo modunun hem de multiplayer modların olduğunu belirtelim ve gelelim ilginç bir inceleme - oynanış videosuna.

Ünlü komedyen Conan O'Brien, Clueless Gamer isimi video serisinde bu kez Ubisoft'un yeni gözdesini denedi. Bakalım ne kadar becerebildi, beğendi mi...

İyi seyirler.