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hard disk olarak çıksa daha iyi. İndirme boyutu belli oldu!

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 14:02
Etiketler:
Tekken 7 Bandai Namco namco pc ps4 xone
Tekken 7 hard disk olarak çıksa daha iyi. İndirme boyutu belli oldu!

Efsane serinin yeni oyunu indirme boyutuyla dudak uçuklattı.

Hasan Uğur Nayır

'nin konsollara çıkacağını duymayan kalmadı. Biraz daha vakit var, ancak oyun hakkındaki bir takım detaylar da belli oluyor. PlayStation Store'da listelenen oyun, indirme boyutuyla dudak uçuklattı.

Tekken 7, en az 45 GB'lık minimum indirme boyutuyla geliyor. 'teki diğer dövüş oyunu Street Fighter V içinse yaklaşık 20 GB'lık dosya indirmek gerekiyordu.

tarafından geliştirilen Tekken 7, 2015'te arcade makinelere çıktı. Yapımcılar her seferinde oyunun hikayesiyle oyuncuları oldukça etkileyeceğini belirtiyor. Tekken 7, 2 Haziran'da , PS4 ve için piyasaya sürülecek.
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