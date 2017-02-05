Tekken 7 hard disk olarak çıksa daha iyi. İndirme boyutu belli oldu!

Hasan Uğur Nayır

Tekken 7'nin konsollara çıkacağını duymayan kalmadı. Biraz daha vakit var, ancak oyun hakkındaki bir takım detaylar da belli oluyor. PlayStation Store'da listelenen oyun, indirme boyutuyla dudak uçuklattı.

Tekken 7, en az 45 GB'lık minimum indirme boyutuyla geliyor. PS4'teki diğer dövüş oyunu Street Fighter V içinse yaklaşık 20 GB'lık dosya indirmek gerekiyordu.

Bandai Namco tarafından geliştirilen Tekken 7, 2015'te arcade makinelere çıktı. Yapımcılar her seferinde oyunun hikayesiyle oyuncuları oldukça etkileyeceğini belirtiyor. Tekken 7, 2 Haziran'da PC, PS4 ve XOne için piyasaya sürülecek.